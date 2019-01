Creu Roja reparteix 66.500 joguines a més de 24.000 infants en situació de vulnerabilitat

Creu Roja Joventut ha repartit abans de la nit de Reis unes 66.500 joguines entre 24.387 infants de famílies que es troben en situació de risc de vulnerabilitat a Catalunya, segons ha informat l'entitat a través d'un comunicat. Es tracta d'un resultat lleugerament inferior al de l'any passat, quan es van recollir 68.000 joguines per a 24.952 infants. En la 26ena edició hi han participat més de 1.100 persones voluntàries i 563 empreses, i la campanya s'ha realitzat en més de 400 municipis catalans. Les joguines repartides són noves, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment, fomenten el joc cooperatiu.

La Campanya de Joguines s'emmarca en el projecte 'La joguina educativa', que Creu Roja Joventut duu a terme durant tot l'any per sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc i el dret dels infants a jugar.

En total, 563 empreses i entitats han col·laborat en aquesta edició. Les formes més habituals de col·laboració han estat les donacions directes de joguines, aportacions econòmiques per a la compra, o bé les cessions d'espais per a la recollida.

A més, s'han organitzat 820 activitats de sensibilització relacionades arreu de Catalunya durant la campanya.