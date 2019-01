Els CDR es desmarquen de la barricada on es van accidentar dos mossos el 21-D

Els CDR de Ponent s'han desmarcat aquest divendres de la barricada de pneumàtics de la N-240 on dos agents del cos de Mossos d'Esquadra van tenir un accident mentre anaven a treballar, la matinada del 21-D. En un comunicat, l'organització ha assegurat que l'única acció d'aquell dia va ser el tall de l'A-2 a Alcarràs. Per aquest motiu, posen en dubte la veracitat de l'accident i emmarquen les diferents informacions publicades en diversos mitjans de comunicació en el ''context de criminalització i repressió'' de l'Estat contra el moviment independentista. Segons els CDR, s'estan utilitzant els mitjans per difondre ''notícies falses'' i crear un ''clima adient per aplicar mesures repressives''.

En el comunicat, l'organització recorda que la primera informació va situar l'accident a Alcarràs, amb dos membres del CDR imputats i dos agents ferits greus, però que al final es va denunciar que el xoc es va produir a la N-240 a les Borges Blanques.

En sindicat USPAC va presentar la denúncia a un jutjat de Lleida per temptativa d'homicidi i els Mossos d'Esquadra també van obrir diligències al moment però no es va poder imputar ningú perquè no es va localitzar cap individu al voltant dels pneumàtics.