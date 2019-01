L'Audiència de Navarra manté la llibertat provisional de La Manada

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra ha desestimat la sol·licitud d'ingrés a la presó provisional dels cinc membres de La Manada, realitzada per la Fiscalia, acusació particular i acusacions populars, i ha acordat mantenir en llibertat els cinc condemnats a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual amb prevaliment perpetrat a Pamplona, durant els Sanfermines, el 7 de juliol del 2016.

L'Audiència ha pres aquesta decisió per majoria de dos magistrats i amb el vot en contra del president de la secció, que advoca per decretar la presó provisional sense fiança dels cinc encausats.

La Fiscalia, l'acusació particular, exercida per la víctima, i les dues accions populars –l'Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra– van sol·licitar l'ingrés a la presó dels cinc processats després que la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra confirmés el desembre passat la condemna imposada a l'abril per la Secció Segona de l'Audiència.

Els cinc condemnats van quedar en llibertat el 22 de juny del 2018 després d'abonar cadascun una fiança de 6.000 euros.

En la resolució, coneguda ahir, la Sala assenyala que «hem d'aplicar els consolidats criteris de la jurisprudència constitucional sobre aquesta matèria, ja que la confirmació –en tràmit d'apel·lació– de la sentència condemnatòria dictada per aquesta Sala resulta sens dubte insuficient per justificar, per si sola, la decisió que totes les acusacions ens sol·liciten».

Segons afegeixen, «la qual cosa en cap cas pot perseguir-se amb la presó provisional són finalitats punitives o d'anticipació de la pena» i, «des d'aquesta perspectiva, no podem obviar que els encausats van ser privats de llibertat des del 7 de juliol del 2016 fins al 22 de juny del 2018, pràcticament dos anys».

En la interlocutòria exposen els jutges que «durant el temps transcorregut des que els encausats van ser excarcerats han complert, puntualment, les condicions que els van ser imposades» i «han comparegut davant el jutjat de guàrdia de Sevilla els dies indicats en la resolució del 21 de juny».