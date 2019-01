La preinscripció escolar per al curs 2019-2020 serà entre el 29 de març i el 9 d'abril

El Departament d'Educació ha fixat la presentació de sol·licituds de preinscripció escolar per als estudis obligatoris del curs 2019-2020 entre el 29 de març i el 9 d'abril d'enguany, per anticipar-se a Setmana Santa que és la tercera setmana d'abril. Es torna a avançar doncs, al període més habitual després que l'any passat es va retardar gairebé un mes, entre el 13 i el 24 d'abril. En plena aplicació de l'article 155 i amb el debat obert sobre la possibilitat que el govern espanyol aprofités la intervenció per incloure una casella per triar la llengua vehicular, l'aleshores Departament d'Ensenyament va justificar la decisió per donar resposta a les demandes de la comunitat educativa de reduir el calendar i comprimís el període entre la preinscripció i la matriculació.

Amb aquest retard, el Departament volia reduir el calendari per disminuir les incidències causades per peticions d'alumnes nouvinguts o altres que es trobessin ens situacions de canvis, com pot ser, canvis de residència. D'aquesta manera, en comprimir el període entre la preinscripció i la matrícula, part de les situacions sobrevingudes es podien resoldre de forma ordinària. Aquest canvi va ser possible gràcies als nous programes informàtics de registre d'alumnes, gestió d'admissió i de gestió administrava i econòmica dels centres.

La preinscripció del curs vinent per als estudis de Batxillerat esta prevista per la primera quinzena de maig i per la Formació Professional, arts plàstiques i disseny, per la segona quinzena de maig.

A banda, pel proper procés de preinscripció, es preveu publicar al febrer la modificació del decret de preinscripció que estableix el procediment d'admissió d'alumnes en els centres sufragats amb fons públics. L'octubre passat, el Govern ja va avançar les intencions de canviar alguns dels criteris que fins ara donaven punts en l'elecció d'escola, com és l'eliminació dels punts complementaris per a fills i germans d'exalumnes, i per a celíacs. L'objectiu de l'executiu és millorar l'equitat per lluitar contra la segregació escolar.