Torra demana a Sánchez diàleg «real, creïble i valent» en la pròxima reunió

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, un diàleg «real, creïble i valent» en la pròxima reunió entre els dos mandataris, encara sense data concreta, i va lamentar que el PSC no doni suport als pressupostos catalans.

Torra, que feia una visita institucional a les comarques de la Terra Alta i el Priorat, va demanar al president del Govern que la pròxima cita vagi «molt més enllà de reunir-nos per parlar. Nosaltres en cada reunió hem anat sempre amb papers i amb documents i propostes concretes», mentre que «per part del govern espanyol mai han aportat res sobre la taula», va subratllar en declaracions als mitjans.

El president català es va referir, en aquest sentit, als documents que està preparant el Govern de cara a la reunió i va dir que «s'estan perfilant d'acord amb els 21 punts» que li va lliurar el 20 de desembre. Aquests 21 punts s'agrupen en «tres grans conceptes: desfranquització d'Espanya i aïllament de l'extrema dreta, regeneració democràtica i exercici del dret a l'autodeterminació», va explicar.

Torra també es va pronunciar sobre les declaracions a Efe del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en les quals vinculava el suport dels socialistes catalans als pressupostos de la Generalitat al del PDeCAT i ERC als comptes de l'Estat (vegeu pàgina següent).

«És una llàstima que el PSC no doni suport als pressupostos de Catalunya, perquè són els més socials de tots els que s'han presentat i responen al que considerem que és el motor de canvi del país, que són els drets socials», va dir.

Quant als Pressupostos Generals de l'Estat, el president de la Generalitat va recalcar de nou el rebuig dels partits independentistes: «Han sortit els presos polítics de la presó? Han tornat els exiliats? Ha fet el president Sánchez algun moviment sobre l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya? Crec que les respostes són no i, per tant, la nostra resposta als pressupostos d'Espanya segueix sent no».

D'altra banda, Torra va assegurar que «la lluita contra el feixisme i la ultradreta és inseparable de la lluita per la llibertat de Catalu-nya. Els drets civils, socials, humans i el dret a l'autodeterminació de Catalunya són un tot que va junt i no podem separar una cosa de l'altra», va defensar en declaracions als mitjans a Batea.

Torra es va desplaçar ahir a les poblacions d'Arnes, Horta de Sant Joan, Batea i Gandesa per veure «com aquestes terres altes saben enfrontar-se als reptes de futur, cuidant el medi ambient, la terra i el turisme sostenible». El president de la Generalitat es va mostrar «molt content» de constatar la convivència entre tradició i modernitat a la comarca.

«Per la República que volem, és imprescindible que des de qualsevol racó de Catalunya es puguin tirar endavant projectes de vida i professionals. Si a la Terra Alta li va bé, a Catalunya li anirà molt millor», va declarar.