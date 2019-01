Vox bloquejarà la investidura andalusa si PP i Cs no atenen les seves demandes

El líder de Vox, Santiago Abascal, va respondre ahir a PP i Cs que mantindrà les seves condicions per facilitar la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia, que, entre d'altres, passen perquè es retiri del programa pactat entre aquestes dues formacions les mesures d'impuls de la llei andalusa contra la violència de gènere.

En un fil des del seu compte de Twitter, Abascal amenaça de bloquejar la investidura a Andalusia si PP i Cs no atenen les seves demandes, i insisteix que Vox vol substituir les «lleis d'ideologia de gènere» perquè «no protegeixen la dona i persegueixen l'home només per ser-ho». En aquest marc, avança noves peticions per fer possible el pacte, adverteix les dues formacions que «el xantatge no els funcionarà» i anuncia que «portarà davant els jutges» els qui han desqualificat la seva formació als mitjans de comunicació. El líder de Vox responia així a les reaccions del PP i de Cs, que dimecres van rebutjar atendre la seva petició i eliminar del programa de govern l'impuls de mesures contra la violència de gènere.

Abascal acusa ara els dos partits d'haver tancat «un pacte per repartir-se les cadires de la Junta d'Andalusia» i els adverteix que davant la manca de diputats per fer-ho possible «qualsevol persona sensata entén que hauran de negociar amb un altre», és a dir, amb Vox. «Com és lògic, si Cs i PP volen els vots de Vox hauran de seure amb Vox per escoltar el programa electoral que representen els nostres 12 diputats» i «atendre en la justa mesura d'aquests 12 diputats, ni més ni menys, les demandes de 400.000 andalusos».

Abascal insisteix que la seva formació ha repetit des de la nit electoral que «no serà obstacle per al canvi a Andalusia», però «tampoc serà una estora per a la continuïtat de les mateixes polítiques amb altres sigles, siguin les del PSOE-Podem o les del PP-Cs». «Hem vingut a canviar de polítics i de polítiques», sosté. En aquest punt, es queixa dels insults que al seu entendre ha rebut de les dues formacions que aspiren al seu suport. «Lluny de qualsevol tarannà negociador, Vox només ha rebut insults, menyspreus i l'amenaça permanent de cordons sanitaris, i tant Cs com PP han repetit que el pacte que ells han signat no admet ni el més mínim canvi».

Per això es pregunta «quin partit votarà el programa d'altres partits que el menystenen, i a més traeix els seus votants?». «Per descomptat, Vox no», conclou abans d'acusar l'entorn de Cs de «manipular» la seva posició «a favor de la llibertat i de la igualtat» i dir que «Vox dona suport a la violència contra les dones».