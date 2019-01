Bolsonaro demana l'aprovació d'una llei que garantiria la impunitat policial

El nou president del Brasil, Jair Bolsonaro, va demanar ahir a tots els poders de l'Estat que aprovin immediatament un projecte de llei de «seguretat jurídica» per a la Policia, en el qual es preveu la impossibilitat que siguin jutjats per fets ocorreguts mentre estan de servei.

«Sense garanties necessàries perquè els agents de seguretat pública actuïn en favor dels ciutadans de bé, la reducció dels delictes no ocorrerà a la velocitat que demanen els brasilers», va publicar Bolsonaro en el seu compte oficial de Twitter. «Els tres poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial, han d'assumir aquest compromís urgentment», va afegir.

Bolsonaro va prometre durant la campanya adoptar l'anomenat «excloent d'il·licitud» per a operacions de seguretat pública en la lluita contra el crim: una excepció que concediria a la Policia, per exemple, usar la força letal sense por de les conseqüències.

«Hi ha un problema, arriba un policia i el resol», va explicar Bolsonaro durant la campanya en una entrevista al Jornal Nacional publicada a l'agost. «Si mata a trets deu, quinze o vint tipus, hauríem de donar-li una medalla, no portar-lo a judici, hagi disparat deu trets a cadascun o els n'hagi disparat trenta», va afegir.

Els crítics d'aquesta proposta consideren que l'excepció dona carta blanca a la Policia per actuar sense cap mena de restriccions i avisen que aquesta legislació podria incloure, a més, l'expansió de les circumstàncies per les quals l'Exèrcit podria integrar-se en la seguretat local, com per exemple en forma de patrulles de rutina pels barris del país, la qual cosa podria desembocar en una militarització de la vida pública.



Relació amb els EUA

D'altra banda, Bolsonaro ha assegurat estar obert a la possibilitat d'establir una base militar nord-americana al territori brasiler, la qual cosa suposaria un fort canvi en la política exterior del país.

«Depenent del que passi al món, qui sap si no hauríem de debatre aquesta qüestió en un futur», va asseverar en relació amb la base nord-americana. «El Brasil vol tenir supremacia a Amèrica del Sud», va afegir.

Les paraules de Bolsonaro, que va prendre possessió dimarts passat com a president del Brasil, van tenir lloc poc després d'alertar del suport de Rússia a la «dictadura» del president veneçolà, Nicolás Maduro, al país veí.

El líder d'extrema dreta està revertint una política exterior que es remunta a més d'una dècada, sota la qual l'esquerrà Partit dels Treballadors (PT) va posar l'accent en les relacions entre els països del sud i, de vegades, es va enfrontar a Washington en l'escenari internacional.

Bolsonaro, de 63 anys i capità retirat de l'Exèrcit, vol mirar d'incrementar els llaços amb els Estats Units i Israel. L'assessor de Seguretat Nacional de Bolsonaro, Augusto Heleno, ha confirmat que el mandatari vol traslladar l'ambaixada del Brasil a Israel a Jerusalem, però que diverses consideracions logístiques s'han interposat fins al moment al camí.



Reforma de les pensions

El cap del gabinet presidencial del Brasil, Onyx Lorenzoni, ha destacat per la seva banda el compromís del Govern de Bolsonaro amb l'aprovació d'una ambiciosa reforma al sistema de pensions.

Al començament de la setmana vinent cada ministre anunciarà la seva prioritat immediata, tal com ha assenyalat Lorenzoni.

El dirigent brasiler ha promès liberalitzar l'economia del Brasil, alliberar el país del «socialisme», aplacar les violentes bandes del narcotràfic i promulgar diverses mesures conservadores en àrees com l'educació.

Dimecres, Bolsonaro va presentar diferents plans per intensificar les privatitzacions, endurir les pautes de sentències de presó i lliurar el control sobre les reclamacions de les terres indígenes al ministeri d'Agricultura.