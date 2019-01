Casado destaca que el 25% de víctimes de la violència a la llar no són dones

El president del PP, Pablo Casado, ha obert la porta a negociar la legislació andalusa sobre violència de gènere, com demana Vox, entre les mesures per donar suport a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia.

Casado va afirmar ahir que la seva formació negociarà amb «qualsevol partit que proposi» que les víctimes homes «també estiguin protegides», que «intenti limitar les denúncies falses», que busqui «eliminar ajudes susceptibles de crear xiringuitos i agències vinculades a partits polítics per lucrar-se» i que «reclami la consagració de l'article 14 de la Constitució, «que diu que homes i dones són iguals davant la llei».

En aquest sentit, Casado va indicar que sap que el 75% de les víctimes de violència en l'entorn de la llar són dones i que elles són les «més vulnerables», però va assenyalar que el 25% no són dones i que són, especialment, nens i ancians, parelles homosexuals o persones que pateixen violència en l'empresa en on poden tenir també vincles familiars o de proximitat, que, segons va apuntar, en el Codi Penal estan regulats com a agreujant.

«Per tant, abordem aquest problema, aquest drama humà, social i nacional amb una perspectiva responsable», va assenyalar Pablo Casado, abans de demanar a les formacions polítiques que deixin d'utilitzar el tema de la violència masclista com un tema llancívol.

Especialment es va referir a l'esquerra, de qui, segons va assenyalar, no admet «ni una sola lliçó en matèria de protecció de les dones i d'eradicació de la violència en l'entorn de la llar o de les seves parelles».

Casado va assenyalar que la violència de gènere és una «de les principals xacres socials» amb què «cal acabar». No obstant, va assenyalar que el PP «respecta que un partit» li sembli bé al mateix temps voler protegir «nens i ancians que sent homes també pateixen violència per part de familiars i cuidadors».