El Govern, convençut que l'acord d'ATLL acabarà als tribunals

El conseller de Territori, Damià Calvet, va donar per fet que la liquidació del contracte de concessió de la gestió de l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) acabarà als tribunals, però va destacar que el Govern defensarà la indemnització de 53,86 milions oferta a Acciona, en veure-la «fonamentada».

Calvet es va referir al conflicte per ATLL durant una roda de premsa per presentar el pla d'inversions en matèria de sanejament d'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. «Afrontem aquest moment de liquidació del contracte amb molta tranquil·litat i amb molta fredor burocràtica, ja que estem seguint pas a pas totes les determinacions de la comissió de liquidació», va assegurar.

A final del 2018, la Generalitat va elevar fins als 53,8 milions la quantitat oferta a Acciona per liquidar la concessió d'ATLL, però les posicions estan encara molt llunyanes, ja que Acciona reclama 1.037 milions com a compensació econòmica.

En aquesta línia, Calvet va assegurar que les xifres respecte a la indemnització plantejades per la Generalitat «estan fonamentades», tot afegint que «les seguirem defensant davant el previsible procés de judicialització d'aquesta liquidació del contracte», donant així per fet que el procés acabarà als tribunals, atès que Acciona no es conformarà amb la indemnització oferta per la Generalitat. Calvet va recordar que l'adjudicació de la gestió d'aquesta empresa pública, ara anomenada ATL, ja va acabar als tribunals, i va explicar que «ara en la resolució segur que hi haurà una judicialització».