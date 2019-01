PDeCAT i ERC reclamen un ple a Barcelona per reprovar Colau

El PDeCAT i ERC han registrat una petició conjunta per celebrar un ple extraordinari a l'Ajuntament de Barcelona que serveixi per reprovar la gestió del govern municipal en matèria de seguretat, de prevenció i de Guàrdia Urbana, i per, alhora, instar l'equip d'Ada Colau a canviar les seves polítiques en aquest sentit. A la proposició que volen sotmetre a votació del ple també s'aposta per dotar el cos policial municipal dels recursos humans, materials i de formació necessaris. Així ho van explicar en roda de premsa conjunta el president del grup del PDeCAT, Xavier Trias, i el portaveu d'ERC, Jordi Coronas, aquest divendres, l'endemà que el baròmetre municipal situés la inseguretat com el principal problema de la ciutat. Tant Trias com Coronas van apel·lar a l'esperit «propositiu i constructiu» de la mesura. «No és per alarma social o per fustigar l'alcaldessa sinó perquè realment hi ha una qüestió que hem d'abordar amb amplitud de mires; no es tracta només de més polis i porres al carrer, sinó que tenim un problema de model», va afegir el regidor dels republicans. La decisió dels dos grups arribava l'endemà que es fes públic el baròmetre municipal, «que posa en grans dificultats» Ada Colau, va afegir Trias en destacar que el 60% dels enquestats considera que la ciutat de Barcelona ha empitjorat l'últim any. I tot i ser al capdavant de Seguretat, Colau «no fa les coses ben fetes, no se'n cuida», es queixa el dirigent del PDeCAT. Trias i Coronas van comparèixer ahir al costat de la presidenta dels republicans a l'Ajuntament, Montse Benedí, i del regidor del PDeCAT Jordi Martí.