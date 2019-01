El PP difon un vídeo en què un nen demana als Reis d'Orient la mort de Pedro Sánchez

El PP ha difós a través del seu compte oficial de Twitter un vídeo suposadament humorístic en què un nen demana a la seva carta als Reis d'Orient la mort del president del govern espanyol. "Estimats Reis Mags: El meu cantant preferit era Amy Winehouse i te la vas emportar. El meu actor preferit era Robin Williams i te'l vas emportar. El meu humorista preferit era Chiquito de la Calzada i també te'l vas emportar. Només t'escric aquesta carta per dir-te que el meu president preferit és...Pedro Sánchez", recull la carta, que el pare assegura que enviarà a Correus per evitar que "s'extraviï". El PSOE ha condemnat el vídeo i ha exigit al partit que el retirés. Minuts després, el vídeo ha estat eliminat. El PP ha atribuït a un "error" la seva publicació i assegura que no pretenia "ni ofendre ni desitjar el mal a ningú".

El partit liderat per Pedro Sánchez ha afirmat en una piulada que "afortunadament, els partits polítics hi són per alguna cosa més que per desitjar la mort del president del govern".

El vídeo, firmat per Ignacio de la Puerta, es va penjar fa uns dies a Youtube i ja acumula prop de 9.000 visualitzacions. A la part final, s'hi inclou la frase "Que ses majestats els Reis d'Orient compleixin tots els teus desitjos (o quasi tots)".