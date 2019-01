Tres víctimes mortals i diversos ferits en l´incendi d´un edifici de deu plantes a Badalona

Tres persones han mort i diverses més han resultat ferides aquest dissabte al matí en l'incendi de diversos habitatges en un edifici de deu plantes a Badalona, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Entre els ferits, hi ha un nadó en estat crític, dos adults en estat greu i 13 persones més en estat lleu, segons les primeres informacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els fets s'han produït aL voltant de les nou del matí en un bloc situat a l'Avinguda Marquès de Mont-roig 244. En arribar al lloc, els Bombers s'han trobat amb l'incendi molt desenvolupat. El foc ha afectat almenys quatre habitatges.

Fins al lloc de l'incendi, s'hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers de la Generalitat, set dels Bombers de Barcelona, i nou unitats del Sistema d'Emergències a més dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local.

El segon tinent d'alcaldia i regidor de l'Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat de l'Ajuntament de Badalona, Jordi Subirana, ha explicat en declaracions al 3/24 que s'ha habilitat un centre cívic per allotjar provisionalment els veïns afectats per l'incendi.

Subirana també ha avançat que en total s'haurien desallotjat una vintena de persones, segons els primers recomptes, i que sembla que l'estructura de l'edifici no ha resultat afectada. Tot i així, ha deixat clar que caldrà que els Bombers l'examinin a fons per confirmar que no hi ha danys. En qualsevol cas, els veïns del bloc no podran passar la nit de Reis a casa, segons ha afegit.

Així mateix, el segon tinent d'alcaldia també ha comentat que s'han activat els serveis socials així com psicòlegs per atendre les víctimes.