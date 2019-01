Cs demana la compareixença d'Adam Majó al Parlament

El portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va registrar ahir una petició de compareixença del director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de Catalunya, el manresà Adam Majó, a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI). Així ho va explicar en una atenció als mitjans.

Segons el registre, Ciutadans vol que Majó expliqui quines són les funcions, els recursos i els objectius de l'Oficina, així com quin pla de treball preveu desenvolupar i «retre comptes de les actuacions» des que es va posar en marxa.

Carrizosa va dir que també volen preguntar a Majó per l'incident d'Amer (la Selva) d'aquesta setmana. «És il·lògic que el director de l'Oficina, nomenat a dit per Torra per fer de comissari polític, encoratgi qui ha detingut il·legalment una persona per motivacions polítiques», va afirmar Carrizosa.

El portaveu de Ciutadans va anunciar també que la setmana vinent demanaran informació al conseller d'Interior, Miquel Buch, sobre l'actuació dels Mossos en aquest cas.



Delictes de furt i danys

Els Mossos van denunciar per un delicte de furt i un altre de danys un home per serrar una estelada de ferro valorada en més de 400 euros a Amer. Els fets van passar dimecres a la tarda quan la policia va rebre l'avís d'un home que assegurava que un grup de persones l'estaven retenint en contra de la seva voluntat.

Quan els agents hi van arribar van identificar totes les persones que hi havia i van localitzar un tros de l'escultura. La policia havia rebut la denúncia de robatori d'aquesta peça que estava instal·lada en una propietat privada el mateix dimecres al matí. L'autor del fets havia difós l'acció a través de les xarxes socials.