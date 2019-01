Junqueras espera «alguna proposta» de Sánchez perquè ERC recolzi els pressupostos

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que el seu partit no recolzarà els pressupostos per a 2019 del Govern socialista "llevat que Sánchez faci alguna proposta".

"Estima els esforços, i és obvi que el prefereixo a ell abans que a un altre Govern", diu el dirigent republicà en una entrevista que publica avui el diari italià "La Stampa", realitzada a la presó de Lledoners (Bages) on es troba en presó preventiva.

Junqueras no esmenta en l'entrevista cap proposta concreta, com la de què el Govern central insti la Fiscalia a retirar els càrrecs de rebel·lió i sedició contra els líders independentistes processats, i que algunes fonts han apuntat, i es limita a dir que espera "alguna oferta".

El líder d'ERC es mostra realista quan l'entrevistador l'indica que una part de l'independentisme acusa el seu partit de frenar excessivament el procés.

"Ningú té més pressa que jo, però jo he de fer que allò que vull per a la meva gent es pugui realitzar efectivament", respon.

Encara que aclareix que, malgrat les diferències amb el fugit expresident català, Carles Puigdemont, "en el fons estem d'acord, volem un referèndum acordat amb l'Estat espanyol".

Sobre el pròxim judici als responsables del procés, Junqueras, en presó preventiva des del 2 de novembre del 2017, diu sentir-se "en el fons content".

"M'han reduït al silenci amb la força, tancant-me darrere d'aquests barrots, i ara per fi tindré l'oportunitat d'explicar als espanyols i als europeus que no hem comès cap crim, que organitzar un referèndum no està castigat en el codi penal. Qui té la raó no veu l'hora de parlar".

Això no obstant, no es fa il·lusions sobre la possibilitat d'una sentència positiva: "fins ara no hi ha hagut res just, tant que els tribunals de mig Europa han reconegut que no hi va haver violència a Catalunya".

"Els pròxims anys de la meva vida no seran fàcils, però el meu propòsit segueix sent una Catalunya independent en una Europa federal, amb institucions més fortes", assegura.

Junqueras, que fa uns mesos va anunciar que es presentarà com a cap de llista del seu partit a les eleccions europees d'aquest any, també parla sobre l'ascens de la ultradreta a Europa i a Espanya, en el cas de Vox.

"M'espanta aquest ascens i veure que es deixa ofegar a les persones en el mar m'impulsa a prosseguir la batalla europeista", afirma.

En allò personal, diu que el seu ànim segueix "fort" i que "la presó és la prova de què hem estat coherents".