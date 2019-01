Mor una dona de 30 anys de Reus en la topada amb un camió a la C-14 a Alcover

Una conductora d'un turisme de 30 anys i de Reus va morir ahir al migdia en la topada amb un camió a la C-14, al seu pas per Alcover (Alt Camp), segons va informar el Servei Català de Trànsit. El sinistre va tenir lloc poc abans de 2/4 de 3 de la tarda a l'altura del quilòmetre 21, després que el cotxe envaís el sentit contrari. El conductor del camió va ser atès per ansietat pel SEM i traslladat a l'Hospital Pius de Valls. Arran de la incidència, van activar-se quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, va tallar-se la C-14 a Alcover en els dos sentits, i els cotxes es van desviar per l'interior de la població.