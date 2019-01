Valls reclama un pacte entre el PSOE, el PP i Ciutadans per aïllar Vox

El candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona i exprimer ministre francès, Manuel Valls, va demanar ahir un pacte entre el PSOE, el PP i Ciutadans per aïllar Vox i «no deixar espais als populistes, d'esquerres i dretes» i als «nacionalistes irredempts». «No es pot treballar amb els separatistes que volen trencar Europa, Espanya, i a Catalunya no es pot buscar el diàleg amb qui vol implantar un sistema de convivència, l'extrema dreta, que no es correspon amb les màximes de llibertat, igualtat, tolerància i justícia», argumenta en un article a El País que signa amb l'exdiputat del PSOE César Giner i amb el qual es desmarca de Ciutadans, que negocia un pacte de govern a Andalusia amb PP i Vox. Per tot plegat, segons Valls, «aquesta solució reclama generositat, responsabilitat i sentit d'Estat», i suggereix plantejar un pacte d'Estat «a imatge dels pacte de la Moncloa» que inclogui diversos eixos, entre els quals Europa, la Constitució i Catalunya, entre d'altres. Sobre la qüestió catalana, Valls creu que «cal dialogar per impulsar la riquesa de la seva diversitat, el seu protagonisme polític i la seva competitivitat».