Bargalló creu que la «sensació de persecució» dels mestres ha baixat

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va fer una observació ahir sobre la percepció de por dels docents a l'aula per motius polítics: «Jo crec que la sensació de por dels mestres era més gran fa un any».

En una entrevista concedida a l'agència de notícies Europa Press, va dir que la situació ha millorat, perquè «la sensació de persecució ha baixat, encara que segueix havent-hi professors que diuen que hi havia coses que abans feien i que ara no fan».

Sobre l'enquesta Edubaròmetre de la Fundació Bofill, que sosté que el 30% de docents s'autocensuren sobre l'actualitat social i política, el conseller va assegurar que a poc a poc es va «refent la confiança del docent per la llibertat d'expressió a l'aula».

«Evidentment, el fet que segueixi havent-hi algunes causes obertes no ajuda, i algunes declaracions d'alguns polítics tampoc hi ajuden», va afirmar.

Bargalló va celebrar que la majoria de la societat ha entès que a l'escola s'hi pot parlar de tot: «S'hi pot parlar d'idees, de política. El que no s'hi pot fer és propaganda de partit, però parlar d'idees i de política, sí, i s'ha de fer en funció del nivell». «Però ni als nens de primària se'ls ha de negar el coneixement de la realitat ni als joves de batxillerat se'ls ha de prohibir l'expressió de les idees. És evident que no s'ha de fer política de partits», va defensar.

Per a Bargalló, quan es parlava d'adoctrinament a les aules no es feia referència a abordar la política de partits a l'aula, sinó al debat d'idees o l'expressió d'opinions.