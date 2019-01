Els botiguers esperen una bona temporada d'hivern

? Els comerciants preveuen que la campanya de rebaixes d'hivern sigui «bona» i per això l'encaren «lleugerament optimistes». «Esperem que sigui una campanya en línia amb l'any passat, i si el fred ens ajuda, pot ser que sigui millor», diu el president de RetailCat, Joan Carles Calbet. El vicepresident de Comertia, Benito García, també espera que «com a mínim» les vendes siguin com l'any passat, si no és «amb una certa alça». D'altra banda, el Consell de Gremis pronostica, «optimista», un creixement d'entre el 3 i el 5% de les vendes. L'entitat recorda que les rebaixes en alguns sectors representen el 40% de les vendes anuals.