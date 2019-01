Brutal pallissa a una dona de 97 anys al centre de Múrcia

Va passar ahir al carrer Poeta Sánchez Madrigal, en ple centre de Múrcia. Una dona de 97 anys d'edat va patir una brutal agressió, presumptament a mans de la seva cuidadora, una espanyola de 41 anys d'edat, i la seva parella, de la qual no han transcendit més dades.

Després de l'avís, la Policia Local es va presentar a l'habitatge, situat en un tercer pis, on van trobar la dona gran en un deplorable estat i la seva agressora, que respon a les inicials de M. P. M, ambdues cobertes de sang.

Segons fonts pròximes al cas, els agents de la Policia Local també van trobar una quantitat indeterminada d'estupefaents «escampats» per l'habitatge. També hi havia sang per diverses zones.



Sense robatori

Tot i que encara és aviat per descartar cap hipòtesi de la investigació, de moment no es contempla el robatori com a motivació de l'agressió, ja que en una primera inspecció ocular no hi havia signes que així ho indiquessin, com calaixos o roba remenada.

La presumpta agressora va ser detinguda ahir al moment i se li va prendre declaració a la comissaria de la Policia Nacional, però la seva parella, de la qual de moment no han transcendit més dades i que se sospita que també va participar en l'agressió, segueix en recerca i captura.

L'anciana, per la seva part, va ser traslladada a l'hospital Morales Meseguer amb ferides de diversa consideració i pronòstic reservat.