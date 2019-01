Cs: «No permetrem que el judici d'uns irresponsables condicioni la vida de 7,5 milions de catalans»

La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán ha avisat aquest dilluns al Govern de la Generalitat que no permetran que el judici de l'1-O "condicioni" la vida de tots els catalans. "No permetrem que el futur dels 7,5 milions de catalans depengui de la irresponsabilitat dels que van donar un cop a la democràcia", ha assegurat Roldán, a més de titllar el president de la Generalitat, Quim Torra, de "perill públic", i el seu executiu d'"insurrecte". En aquest sentit, la diputada també ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè segons ella "no fa res" davant les crides a la "sublevació" de Torra, i li ha reclamat de tornar a aplicar el 155 o convocar eleccions. "Sánchez no només no fa res, sinó que ofereix als independentistes aprovar-los els pressupostos", ha lamentat.

Per a Roldán, en cap moment s'haurien "donat les condicions" per aixecar el 155 ja que creu que Torra no només no ha "abandonat" el full de ruta de l'expresident Puigdemont, que va voler donar "un cop a la democràcia", sinó que l'hauria "ratificat". A més, la diputada considera que això s'hauria vist agreujat davant les informacions que apunten que Torra hauria gastat 14 cops més que Puigdemont en fons públics en viatges a l'estranger. "Torra malbarata els diners públics per explicar el procés pel món, per parlar malament d'Espanya i per visitar fugits de la justícia", ha sentenciat. Per aquestes raons, insisteix Cs, Sánchez hauria d'actuar "d'una vegada per totes" i tornar a aplicar el 155 per així "protegir els drets de milions de catalans" que estarien sent "vulnerats" pel govern Torra. Pel que fa al seu partit, Roldán ha volgut deixar clar que continuaran lluitant per aquests "drets" des de les institucions i també "si cal" als tribunals.

La diputada també ha explicat que una de les "prioritats" del seu grup a la cambra catalana és "recuperar la normalitat a les institucions", que segons ella "es va carregar el separatisme", i que per això són el grup que "més iniciatives" ha presentat aquesta legislatura. Com a "primer partit de Catalunya", Roldán ha volgut deixar clar que "ni callaran ni permetran" els "abusos" per crear "xiringuitos paral·lels" per part del Govern, ni la suposada "empara" que hauria fet el president Torra de "la violència dels CDRs".