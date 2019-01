Detenen cinc adolescents israelians per la mort d'una palestina a cops de pedra

Les autoritats israelianes van anunciar que un grup de cinc adolescents jueus van ser detinguts per la seva presumpta implicació en l'assassinat a l'octubre de la palestina Aixa al Rawbi quan el seu vehicle va ser apedregat per colons israelians. El servei d'Intel·ligència interior d'Israel, el Shin Bet, va confirmar que Al Rawbi, de 47 anys, va rebre un cop de pedra al cap quan circulava amb el seu marit i la seva filla de nou anys el 12 d'octubre passat per la intersecció de Tapuach, propera a la ciutat de Biddya, a Cisjordània.

Els cinc adolescents són estudiants de l'escola secundària de Yeshiva Pri Haaretz a l'assentament de Rehelim, al nord de Cisjordània. Tots ells són sospitosos de «delictes de terrorisme, inclòs l'assassinat», segons el comunicat del Shin Bet.

Els serveis israelians, a més, van informar que, després de l'incident, integrants d'extrema dreta es van desplaçar als domicilis dels joves colons per fabricar una història fictícia amb la qual defensar-se i «ensenyar-los», en general, «a suportar els interrogatoris del Shin Bet». Entre aquests extremistes hi havia Meir Ettinger, activista d'ultradreta i net del rabí ultraortodox Meir Kahane.

Israel coincideix així amb la declaració inicial del marit de la dona morta, Yacoub, que va explicar que l'atac es va produir mentre tornaven d'un casament a la localitat cisjordana d'Hebron quan «una roca enorme va impactar contra el cotxe i va colpejar la meva dona al cap».