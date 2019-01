Junqueras insta Sánchez a fer «alguna proposta» per avalar els pressupostos

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va afirmar ahir que el seu partit no avalarà els pressupostos per al 2019 del Govern socialista «llevat que Sánchez faci alguna proposta». «Aprecio els esforços, i és obvi que prefereixo aquest abans que un altre Govern», va explicar el dirigent republicà en una entrevista al diari italià La Stampa, feta a la presó de Lledoners, on es troba en presó preventiva.

Junqueras no fa referència a l'entrevista a cap proposta concreta, com que el Govern central insti la Fiscalia a retirar els càrrecs de rebel·lió i sedició contra els líders independentistes processats, i que algunes fonts han apuntat, i diu que espera «alguna oferta».

El líder d'ERC es mostra realista quan l'entrevistador li indica que una part de l'independentisme acusa el seu partit de frenar excessivament el procés. «Ningú té més pressa que jo, però jo he de fer que allò que vull per a la meva gent es pugui realitzar efectivament», respon. Junqueras diu que ,«tot i estar reclòs a la presó, no renuncio a la Catalunya independent», i afegeix que «el Tribunal Suprem segurament em condemnarà». «En el fons estic content, ara podré explicar als espanyols i als europeus que no hem comès cap crim, que organitzar un referèndum no està castigat en el codi penal», explica Junqueras.

El republicà no es fa il·lusions sobre la possibilitat d'una sentència positiva del TS, ja que, segons ell, «fins ara res no ha estat just», tot i que «els tribunals de mig Europa han reconegut que no hi va haver violència a Catalunya». «Els pròxims anys de la meva vida no seran fàcils, però el meu propòsit segueix sent una Catalunya independent en una Europa federal, amb unes institucions fortes», explica. Amb tot, diu que se sent «fort» i que «la presó és la prova» que han estat «coherents».

Junqueras diu que «ningú té més pressa» que ell per aconseguir la independència, però matisa: «He de fer que allò que vull per a la meva gent es pugui realitzar efectivament». Pel que fa a la manca d'unitat independentista, Junqueras assegura que malgrat les diferències amb Carles Puigdemont, «en el fons estem d'acord, volem un referèndum acordat amb l'Estat espanyol». Per la seva banda, el diputat d'ERC al Parlament Sergi Sabrià va augurar que, si el Suprem condemna els líders sobiranistes encausats, hi haurà «grans mobilitzacions» a Catalunya i des del Govern s'hauran de prendre decisions polítiques adequades a la decisió que prengui la justícia.

Sabrià va desitjar que el 2019 «sigui l'any de la justícia i de la llibertat» i això suposi l'absolució dels dirigents independentistes, però va admetre que té poques esperances que així sigui, fet pel qual va demanar estar preparats per a tots els escenaris.

Sabrià va afirmar que una sentència condemnatòria podria ser «una data clau en l'esdevenir futur» de Catalunya a l'altura del que ho van significar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i la celebració de l'1-O. Va assegurar que ell desitja que tot acabi en absolució, però va demanar a l'Estat «prendre nota» que, si no és així, suposarà que ciutadans que actualment són poc inclinats a la independència acabin per avalar aquest projecte polític.