El parlament britànic votarà el 15 de gener l'acord del Brexit

El parlament del Regne Unit votarà el 15 de gener l'acord del Brexit, segons ha confirmat la premsa britànica citant fonts oficials. La primera ministra britànica, Theresa May, ja havia anunciat que la votació es produiria a meitats de gener, però aquest dilluns s'ha confirmat la data concreta. En paral·lel i davant la perspectiva d'una votació contrària al text, més de 200 diputats de diversos partits, entre ells laboristes i conservadors, han anunciat que demanaran en una carta a May que descarti la sortida de la Unió Europea sense un acord encara que perdi la votació. Tant el partit laborista com els unionistes irlandesos de la DUP, així com alguns membres del partit tory, s'han oposat al text pactat amb Brussel·les.

Aquest nadal May ha mantingut una ronda de trucades amb diversos líders europeus per discutir les seves demandes de garanties addicionals sobre la temporalitat del pla de contingència per a Irlanda del Nord. Una d'elles el passat divendres amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que, segons el seu portaveu, va ser "amistosa", però no va finalitzar amb cap acord més enllà de mantenir el contacte telefònic durant aquesta setmana.

Malgrat que els 27 estats membre de la UE no van concedir aquests avals extres en la darrera cimera europea de desembre, May confia a aconseguir algun compromís en els pròxims dies que pugui facilitar el vot de l'acord del Brexit.

Per la seva banda, Brussel·les ha defensat que el text "sobre la taula és el millor i l'únic possible" i ha negat que es pugui renegociar. Així, l'executiu europeu ha assegurat que tornarà a la taula de negociació un cop es ratifiqui l'acord a Westminster per discutir sobre el pacte de relacions futures entre el Regne Unit i la UE.