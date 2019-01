El Parlament cita els exconsellers empresonats a comparèixer el 22 de gener

El Parlament ha posat data a la compareixença dels exconsellers empresonats a la comissió d'investigació de l'aplicació de l'Article 155. El 22 de gener l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa estan cridats a comparèixer com a testimonis a la comissió, segons l'ordre del dia de la mateixa sessió. Els exconsellers, que es troben en presó preventiva, podrien assistir presencialment a la comissió amb una autorització judicial.

El 22 de gener se celebrarà la primera sessió de la comissió d'investigació del 155 amb compareixences de testimonis. A banda dels citats el dia 22, també estan aprovades les compareixences de l'expresident del Govern, Carles Puigdemont, i del president i de l'expresident de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez i Mariano Rajoy, encara que de moment no tenen data fixada.

Aquesta comissió, constituïda el 6 de novembre, ja ha rebut la negativa a participar-hi de Cs, que va considerar que buscava "allargar el procés i fer més victimisme" i del PSC-Units, que la va abandonar just després de la sessió del 4 de desembre en què es van votar les compareixences, i la van qualificar "d'eina de propaganda". Per la seva banda, el PPC té reticències en ser-hi i no s'ha mostrat còmode a seguir-hi participant, però de moment no ha confirmat la seva assistència o no a la propera sessió.