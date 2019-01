Valls titlla de «demagògic» el discurs d'Artigau sobre «els presos polítics» quan va recollir el Premi Josep Pla

"Aquest vespre jo he sentit tristesa, ràbia i vergonya després d' aquest discurs i d'aquesta demagògia... pobre Josep Pla.. Prou!" Amb aquestes paraules va reaccionar en una piulada el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, a les paraules de l'escriptor Marc Artigau després de recollir el Premi Pla per la seva novel·la 'La vigília'. Artigau va dir que sentia ràbia "per viure en un país on hi ha presos polítics i amb el Govern legítim de la Generalitat està exiliat". Valls es trobava a la sala annexa, on Artigau recollia el guardó i estava situat ben a prop de la taula presidencial. Segons han explicat a Twitter persones presents a la sala el polític va mostrar la seva indignació.

Valls estava situat a prop de la taula on hi eren la consellera de Cultura, Laura Borràs, la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, l'expresident Artur Mas i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha explicat en una piulada que el discurs d'Artigau va molestar "moltíssim" a Valls, que li ha respost 'mira que sou pesats' acarant-se-li mirant la pantalla i generant una incomoditat manifesta a la sala". La titular de Cultura ha replicat que sí, seguiran "essent tan pesats com calgui reivindicant la justícia i la llibertat".

El periodista Enric Calpena també ha escrit a Twitter que es trobava a dues taules de distància quan Valls "es va posar a cridar durant el sopar dels premis Nadal i Pla. No vam entendre què i qui cridava, però els qui estàvem allà vam arribar a la conclusió de que algú havia begut massa".

Per la seva part, Jordi Cabré, el 59è premi Sant Jordi de literatura, ha assegurat que Valls va fer "un xou impresentable indigne d'un candidat amb voluntat integradora als premis Nadal i Pla". Cabré l'ha titllat de "'loser'".



"Com permets això?"



Cabré també ha explicat que Valls va dir-li a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera: "Com permets això?". Una frase que ha confirmat en una piulada també Antoni Bassas.



"Ningú dirà res?"



La periodista i escriptora Pilar Eyre ha explicat que Valls estava a la seva taula i que va tenir un comportant "afable i moderat" fins que "es posa nerviós" i va començar a dir: "Mas, Mas... tu tens la culpa i què passa? Ningú dirà res?".