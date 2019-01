Brussel·les defensa la igualtat entre homes i dones

? La Comissió Europea no va voler valorar les negociacions per a la formació d'un Govern a Andalusia, incloses les exigències de Vox de suprimir les lleis de gènere i les ajudes a les dones víctimes de la violència masclista per donar suport a un Govern del PP i Cs , i es va limitar a defensar la prioritat de promoure la igualtat entre homes i dones. «Sobre la formació d'un govern regional, mai hem comentat els esdeveniments», va destacar el portaveu en cap de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, en ser preguntat si Brussel·les no tem les exigències dels partits d'ultradreta.