Un centenar de persones tallen la Via Laietana per reclamar la llibertat dels detinguts d'Arran a Madrid

Un centenar de persones convocades per Arran han tallat la Via Laietana de Barcelona en solidaritat amb els vuit militants d'Arran detinguts a Madrid per intentar pintar la façana del Tribunal Suprem. Núria Martí, portaveu d'Arran, ha explicat que aquesta acció era el tret de sortida a la campanya 'Estripem la baralla tombem el règim', convocada "en relació amb la causa oberta contra l'independentisme i en el marc repressiu de l'estat espanyol".

Els concentrats, que han estat davant la prefectura de la policia espanyola de les vuit del vespre a un quart de deu, portaven diverses pancartes reclamant la llibertat dels detinguts i cridaven proclames en el mateix sentit. També hi havia concentracions convocades Sabadell, Castelldefels, Ripoll i València "per estendre la solidaritat arreu del territori nacional", ha exposat Martí, que ha lamentat que "la repressió ha dificultat el tret de sortida de la campanya".