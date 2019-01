Una defensa dels investigats per l'1-O denuncia que el jutjat va assumir la causa de manera irregular

Una de les defenses dels investigats per l'1-O al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona demanarà la nul·litat de la causa perquè el cas no hauria d'haver recaigut en el magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer, que va morir el novembre passat, segons han avançat TV3 i el diari 'Ara' i ha confirmat l'ACN. Per això i pel seu suposat biaix ideològic, l'advocat Ramon Setó considera que l'adjudicació de la causa a Ramírez Sunyer va ser irregular, i per aquests motius presentarà el dimarts un incident de nul·litat davant del mateix jutjat i un recurs governatiu davant de la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso. En aquest segon cas, l'advocat considera que segons les normes de repartiment, s'hauria d'haver exclòs el magistrat. Ramírez Sunyer va iniciar el gener del 2017 una investigació arran d'unes conferències de l'exmagistrat Santiago Vidal que va derivar en la primera causa general contra el procés.

La tesi de Setó és que la causa es va assignar a dit a Ramírez Sunyer per ser home de confiança del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, del qual cal recordar que poc abans de la seva mort li va agrair públicament "canviar el rumb de la història".

L'advocat de quatre excàrrecs del Govern afirma que una denúncia com la que l'advocat Miguel Durán va presentar contra Santi Vidal pot recaure en qualsevol dels 33 jutjats d'instrucció de Barcelona excepte el que surt de la guàrdia o el que hi entra en el moment en què es presenta l'escrit. En aquest sentit, la denúncia contra Vidal es va presentar el divendres 27 de gener del 2017, dia en què el jutjat de guàrdia era el 9 i el 13 li agafava el relleu de cara a dissabte, segons el recurs governatiu presentat per Setó.