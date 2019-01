Denuncien un home per tenir una pistola elèctrica, a Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa ha denunciat un home que havia intentat amagar, sota el seu vehicle, una pistola elèctrica Taser, l'ús de la qual està prohibit per a la ciutadania i restringit a l'àmbit militar i policial. La troballa va produir-se dilluns a la mitjanit, quan una patrulla va detectar dos cotxes, amb quatre ocupants, i per la sospita que n'aixecava un, que circulava per la carretera d'Olesa, a l'alçada de Calderón de la Barca, segons va informar el cos en un comunicat. En trobar-se en presència policial, el conductor d'un dels turismes va obrir la porta i va deixar caure alguna cosa sota el vehicle, que posteriorment un dels policies locals va descobrir que era una pistola elèctrica Taser. Els agents van identificar i denunciar els quatre individus, van escorcollar els dos vehicles i va ser llavors quan van trobar l'arma.