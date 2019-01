De l'expulsió de 52.000 immigrants a la supressió de competències autonòmiques: Vox demana al PP 19 mesures

Vox ha lliurat aquest dimarts al PP un document amb 19 propostes per poder "iniciar les negociacions encaminades a aconseguir la investidura" de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia. Entre altres, els 19 punts comporten la supressió de les competències autonòmiques en Educació, Sanitat, Justícia i "Ordre Públic", l'eliminació de subvencions a ONG "ideològiques", la col·laboració amb la Policia per identificar i expulsar "52.000 immigrants il·legals" i el tancament de tres dels quatre canals de televisió de Canal Sur. També demana derogar les lleis andaluses contra la violència de gènere, la que garanteix els drets de la comunitat LGTBI i la d'igualtat de gènere.

A més, el partit d'Abascal demana un pla "per evitar la discriminació dels andalusos que viuen a altres regions d'Espanya". Segons Vox, han de rebre "assistència legal i econòmica" perquè "no es vegin obligats a escolaritzar els seus fills en una llengua regional" i "assistència de la Junta perquè no pateixin discriminacions laborals ni de cap tipus per raó del seu origen i llengua".

Les negociacions entre les dues formacions han començat aquest dimarts a les cinc de la tarda i de moment no hi participa Cs. El partit d'ultradreta ja ha difós el document presentat que en primer lloc aspira a que el nou president de la Junta faci dues declaracions institucionals: una per a la supressió de les competències autonòmiques i del terme "realitat nacional" de l'Estatut andalús, i l'altra de "condemna al discurs d'odi i exclusió... contra votants i representants de Vox".

També una reducció del 75% de les subvencions a partits polítics i sindicats "amb la finalitat d'aconseguir la seva completa eliminació", i de les ONG "ideològiques independent de la seva naturalesa comunista, feminista, progressista, liberal o conservadora". També vol eliminar les "ambaixades comercials" de la Junta i bonificar el 99%d e l'impost de Successions.

Pel que fa a la immigració, Vox vol que la Junta "col·labori amb la policia en la identificació d'immigrants il·legals perquè puguin ser expulsats", ja que disposa de "documentació necessària per a l'expulsió de 52.000 immigrants il·legals i no la comparteix amb la policia". També vol suprimir qualsevol ajuda a aquests immigrants i il·legalitzar les organitzacions que "cooperant amb les màfies de tràfic de persones afavoreixin la immigració il·legal".

Vox vol a més un pla de foment de la natalitat amb suport a famílies nombroses amb la creació d'una conselleria de Família i Natalitat i establir un "pin parental" perquè els pedres puguin excloure els seus fills d'ensenyaments "amb càrrega ideològica" a l'escola, però alhora demana que els centres escolars celebrin el 12-O "posant especial rellevància a la contribució històrica dels andalusos en la defensa de la unitat, llibertat i prosperitat a Espanya".

A més, proposa la derogació de la Llei de la Memòria històrica, la protecció de les "tradicions" i de la tauromàquia.