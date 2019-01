El PP qualifica d'«inacceptable» el document de 19 mesures de Vox per a la investidura de Juanma Moreno

El PP ha rebutjat de ple el document amb 19 condicions que Vox ha presentat aquest dimarts durant la primera reunió entre les dues formacions per a la investidura de Juanma Moreno. La direcció dels populars considera que és un recull "inacceptable" on "diversos punts són un autèntic despropòsit".

"Amb aquest document Vox demostra que no vol un acord", apunten fonts de l'entorn del secretari general del PP, Teodoro García Egea, que asseguren que a Vox "sembla que li importa més Vox que els andalusos". "Si no canvia de postura, Vox estarà desaprofitant una oportunitat històrica perquè hi hagi un canvi a Andalusia després de gairebé 40 anys de socialisme", conclouen.