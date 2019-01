Una sobrecàrrega elèctrica és la principal hipòtesi del foc en un pis ocupat a Badalona

Una sobrecàrrega elèctrica en la primera planta, on la llum estava punxada i els llogaters ocupaven el pis de forma irregular, és la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi que dissabte passat va causar tres morts i una trentena de ferits en un edifici al barri de Sant Roc de Badalona.

Segons van informar a Efe fonts pròximes a la investigació, els especialistes treballen amb la hipòtesi que el foc, que es va estendre amb una gran virulència per l'edifici de deu plantes situat al número 244 de l'avinguda Marquès de Mont-roig de Badalona, es va originar en una finca ocupada de la primera planta.

L'incendi es va iniciar dissabte passat cap a les nou del matí i va causar tres morts, dos veïns de la vuitena planta i una anciana de 92 anys que residia en la novena, i una trentena de ferits, entre ells un nadó. Els responsables dels serveis socials i de protecció civil de l'Ajuntament de Badalona i de la Generalitat es van reunir ahir per començar a treballar per buscar mesures de suport als afectats, ja que els veïns no van poder tornar a les seves cases perquè van quedar molt afectades pel foc i el fum.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat van acordar crear una unitat específica de serveis socials per atendre les víctimes, cas per cas.

Un equip format per tècnics de l'Ajuntament de Badalona i dels Bombers de la Generalitat va dur a terme una segona inspecció a l'interior de l'edifici del barri de Sant Roc.

Responsables de Serveis Socials i de Protecció Civil del Govern es van reunir ahir amb representants municipals per establir el protocol que se seguirà per atendre les famílies. «Hem creat un gabinet de crisi i un equip de psicòlegs i treballadors socials revisarà cas per cas», va afirmar Jordi Subirana, segon tinent d'alcalde. Els veïns, per la seva banda, afirmen que se senten «desinformats» i denuncien que no estan rebent l'atenció que necessiten.

La reunió que es va celebrar al centre cívic Sant Roc de Badalona va servir per començar a traçar les línies del protocol que el govern municipal i la Generalitat seguiran per atendre la vintena de famílies que vivien a l'edifici on es van originar les flames. «Avui mateix començarem a donar resposta a les necessitats de les persones afectades», va afirmar Jordi Subirana, segon tinent d'alcalde i responsable de l'àmbit de Serveis Socials i Seguretat de Badalona que explica que es faran entrevistes individualitzades amb tots els afectats. Així, es posarà a disposició de les famílies un equip amb treballadors socials i psicòlegs i es destinarà una partida econòmica extraordinària per proporcionar-los «roba, medicaments, o tot allò que calgui», apunta.



Recuperar la normalitat

La trobada també va tenir la presència de Meritxell Benedí, directora general de Serveis Socials de la Generalitat, i de la responsable de Protecció Civil del departament d'Interior, Isabel Ferrer. Totes dues van assegurar que treballaran coordinadament amb l'Ajuntament per intentar que les víctimes d'aquest incendi puguin recuperar la normalitat el més aviat possible.En aquesta línia, ahir al matí, un equip de tècnics d'Urbanisme de Badalona i de professionals dels Bombers de la Generalitat va visitar l'edifici per analitzar-ne l'estructura.

«Quan tinguem l'aprovació definitiva acordarem amb les famílies que puguin entrar a buscar les seves pertinences», va apuntar Subirana. El segon tinent d'alcalde va dir que només dos veïns estan allotjats en hotels de la ciutat i que la resta són a casa de familiars o amics. «Quan parlem amb ells avui decidirem on queden reallotjats temporalment». Els responsables municipals van declinar fer declaracions sobre l'origen de les flames i la possibilitat que l'immoble on va començar el foc estigués ocupat.