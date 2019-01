Els taxistes amenacen de col·lapsar Barcelona pel Congrés de Mòbils

Els taxistes van tallar la Gran Via fa uns mesos

Els taxistes de Barcelona van decidir ahir concedir una treva fins a aquest divendres a la Generalitat de Catalunya perquè decideixi si accedeix a obligar a precontractar els serveis de lloguer de vehicle amb conductor (VTC) amb un mínim de 12 hores d'antelació, o, si no, convocarà mobilitzacions que tindran el seu punt àlgid durant la celebració del Congrés Mundial de Mòbils a la capital catalana.

Fonts del sector del taxi van detallar a Efe que han accedit a pror-rogar el termini marcat en un primer moment, que expirava avui mateix, perquè el Govern català va mostrar bona voluntat i es va comprometre a «estudiar la viabilitat jurídica» de les exigències que plantegen els taxistes, que també demanen que els conductors de serveis com Uber, Cabify i plataformes similars no puguin estar voltant pel carrer, tal com fan el taxis, a la recerca de nous clients.

Aquest va ser el principal resultat de la reunió que van mantenir ahir a la tarda representants d'Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya (Stac) i l'Associació Empresarial del Taxi amb representants del Govern de la Generalitat.

En aquesta trobada amb representants de l'executiu, els taxistes van tornar a posar les seves dues principals demandes a incorporar en la futura normativa catalana de les llicències VTC: que sigui obligatori precontractar aquests serveis amb una antelació mínima de 12 hores i que, a més a més, una vegada prestat el servei, els cotxes d'Uber, Cabify i altres plataformes similars hagin de tornar forçosament0a la base.

«Si no s'estableix la precontractació i aquests vehicles es queden circulant pel carrer, llavors estan fent de taxis. I qui vulgui fer de taxi que obtingui una llicència», va sostenir hores abans de la cita el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez.

En el cas que la Generalitat no accedeixi a les seves demandes, els sindicats convocaran una assemblea a l'Aeroport de Barcelona-el Prat per tal de concretar un calendari de mobilitzacions indefinides, que inclouran el «bloqueig total» dels accessos per car-retera al congrés mundial de mòbils, l'MWC.

La tardor passada, el Govern central va aprovar un reial decret que facultava les comunitats autònomes perquè regulin l'activitat de VTC als seus respectius territoris, amb una possible implantació de segones llicències per respectar la ràtio 1/30 (una llicència de VTC per cada 30 taxis).