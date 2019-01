Tres alpinistes catalans i el seu guia peruà moren en una allau als Andes

Tres muntanyencs catalans i el seu guia peruà van morir als Andes del Perú a causa d'una allau, i un altre muntanyenc espanyol va aconseguir sobreviure, segons va informar ahir a Efe la Unitat d'Alta Muntanya de la Policia Nacional del Perú.

Un portaveu policial va explicar que el grup havia coronat el cim Nevado Mateo, a la regió Ancash, al centre del Perú i de més de 5.000 metres d'altura, quan els va sorprendre l'allau diumenge passat, en el moment en què es preparaven per baixar.

Un dels seus companys, de 26 anys i de nacionalitat espanyola, va donar l'alerta sobre l'accident i els cossos dels quatre morts van ser localitzats diumenge a la nit, segons van explicar ahir les mateixes fonts.

Almenys deu policies d'Alta Muntanya treballen des de diumenge i també ho van fer durant tot el dia d'ahir en el rescat dels cossos malgrat les males condicions meteorològiques de la zona, ja que la pluja estava endarrerint els seus treballs i no hi havia comunicació amb la zona pròxima a la muntanya.

Un portaveu policial va explicar a l'agència Efe que l'allau es va produir quan els muntanyencs just havien acabat d'iniciar el descens i estaven a tan sols cent metres del cim, que ja havien coronat. Segons sembla, un d'ells va relliscar i va arrossegar els altres, que anaven lligats a una corda.

Els catalans morts en el tràgic accident són Adrià Sanjuan Pello, Sergi Porteros Perello i Gerard Borrull Regal, que anaven acompanyats pel guia peruà Rubén D. A., que també va morir en l'accident, segons els mitjans locals. Anit, a l'hora de tancar aquesta edició, no havia transcendit els municipis d'origen dels alpinistes.

Els seus cossos seran portats per la policia fins al camp base del Nevado Mateo i d'aquí a un hospital a la província peruana de Carhuaz. L'espanyol supervivent, identificat pels mitjans peruans com Paolo Belmonte Calderón, va ser evacuat el mateix diumenge a una clínica de la ciutat de Huaraz, capital d'Ancash, on és tractat, encara que no ahir s'havia informat sobre quin era el seu estat de salut. L'allau, que va arrossegar els cossos aproximadament uns 200 metres, es va produir segons sembla al voltant de diumenge passat al migdia, segons explica en un comunicat l'Associació de Guies de Muntanya del Perú.

Un equip de la Unitat de Salvament d'Alta Muntanya de la Policia Nacional i de l'Associació de Guies de Muntanya va trobar diumenge el guia peruà amb vida, però va morir poc després a causa de la gravetat de les lesions que havia patit. El president de l'Associació de Guies de Muntanya del Perú, Rafael Figueroa, va declarar al diari peruà El Comercio que el guia peruà mort tenia dotze anys d'experiència en muntanyisme. «El col·lega tenia molta experiència, però el problema és que ara les glaceres tenen moltes alteracions pel canvi climàtic. Abans era més segur escalar i ara hi ha un canvi que sorprèn els guies de muntanya», va assegurar Figueroa en les seves declaracions.

A Ancash hi ha la Serralada Blanca, una cadena de munta-nyes dels Andes centrals coberta de neu, que és una de les regions predilectes dels muntanyencs per fer ascensos als cims i també per practicar esports d'aventura.