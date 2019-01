Units per Avançar descarta anar amb el PSC a les eleccions europees

El líder d'Units per Avançar i diputat del PSC-Units al Parlament de Catalunya, Ramon Espadaler, descarta que la seva formació pugui concórrer conjuntament amb el PSC a les eleccions europees d'aquest any, i per tant assegura que les possibilitats de presentar-se «són escasses» i «no són la seva prioritat».

En una entrevista als Matins de Ràdio 4, Ramon Espadaler va atribuir la negativa a repetir acord amb els socialistes com als comicis catalans perquè a nivell europeu el PSC forma part del Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, i Units està integrat dins del Grup Popular Europeu.