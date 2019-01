Apallissen un dels líders de la ultradretana Alternativa per Alemanya

El líder de la formació ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) a la ciutat-estat de Bremen, Frank Magnitz, va ser hospitalitzat en estat greu després de resutlar amb ferides importants en ser atacat amb bastons per un grup d'encaputxats. La policia va explicar que l'atac havia tingut lloc dilluns a la tarda en una plaça del centre de la localitat alemanya, situada al nord-oest del país.

Els tres assaltants, que ara per ara no han estat identificats, portaven la cara tapada, tal com reflecteix el comunicat de la formació ultradretana. Els agents sospiten que l'atac és degut a causes polítiques. La Policia, així com la Fiscalia de Bremen, ha obert una investigació i les forces de seguretat van instar qualsevol persona que pugui haver estat testimoni de l'atac a presentar-se a les autoritats.

El líder d'Alternativa per a Alemanya, Alexander Gauland, va culpar de l'atac patit per Magnitz els esforços dels altres partits per marginar la formació política.