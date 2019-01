Bassa reclama a l'independentisme que no «deixi caure» el Govern de Sánchez

L'exconsellera de Treball Dolors Bassa, en presó preventiva pendent del judici per l'1-O, va demanar als partits independentistes que no deixin caure el Govern de Pedro Sánchez, ja que l'alternativa seria que hi hagi un exe-cutiu de dretes «molt pitjor» que l'actual socialista.

«No podem deixar caure el Govern de Pedro Sánchez. L'alternativa a tombar aquest Govern és molt pitjor amb el PP, Ciutadans i l'extrema dreta», va afirmar Bassa en declaracions a RAC1.

Ahir es van avançar alguns extractes de l'entrevista que li van fer, en la qual l'exconsellera reconeix que de moment no és partidària d'aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019, encara que tampoc els donaria un «no rotund». «Si volen aprovar-los que facin un gest, el que sigui, però que el facin», subratlla en al·lusió als socialistes Bassa, que està empresonada al centre de Puig de les Basses, a Figueres.



A tocar del judici

Poques setmanes abans que s'iniciï al Tribunal Suprem el judici del procés, l'exconsellera es mostra serena i amb ganes de defensar-se, i demana «coordinació» en les mobilitzacions que es portin a terme perquè les concentracions o altres actes que convoquin les entitats sobiranistes no «tapin tot el que es digui en el judici».

«Aquests dies el protagonisme ha de ser nostre. El judici tindrà molt impacte i vindran observadors internacionals. És una finestra que tindrem. Fins ara hem escoltat les acusacions d'un costat i nosaltres encara no hem pogut explicar la nostra versió», destaca Bassa.

La portaveu del Govern de la Generalitat, Elsa Artadi, va explicar ahir que l'executiu català manté el «no» a aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), i va demanar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que ofereixi una «solució política» a Catalunya si vol tenir el seu suport als comptes.

Ho va dir en la roda de premsa posterior al Consell Executiu del Govern: «És evident que per entrar en una negociació depèn que Sánchez posi una solució política. Ens agradaria que ho fes, evidentment. Ara mateix hi estem molt lluny». Artadi va precisar que a la Generalitat li agradaria que l'oferta política de Sánchez reconegués el dret d'autodeterminació de Catalunya, ja que és una cosa que genera un ampli «consens» a la societat catalana com a mecanisme per solucionar el conflicte, va assegurar. Va explicar que el comunicat conjunt que la Generalitat i el Govern van fer després de la reunió Torra-Sánchez del 20 de desembre al palau de Pedralbes va ser un «tímid avanç», que no obstant això va considerar insuficient perquè l'independentisme català avali els PGE al Congrés.

«Estem igual de lluny que fa un mes», va resumir Artadi, que va assegurar que qualsevol decisió final sobre els comptes serà consensuada amb el PDeCAT i ERC, els dos partits independentistes al Congrés que, al seu torn, formen el Govern a Catalunya.

D'altra banda, l'exministre d'Exteriors d'Eslovènia i eurodiputat, Ivo Vajgl, juntament amb un grup d'eurodiputats i diputats europeus, va visitar ahir a la tarda els polítics empresonats a Lledoners.