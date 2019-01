Dirigents del PP critiquen el possible pacte amb Vox a Andalusia

Diversos dirigents del PP han expressat aquest dimecres el seu malestar per les negociacions que la seva formació manté amb Vox per garantir la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia. En paral·lel a la reunió que el secretari general del PP ha mantingut a Sevilla amb representants de Vox, tan la presidenta del Congrés, Ana Pastor, com el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, com el de Múrcia, Fernando López Miras, com el president del PP basc, Alfonso Alonso, han rebutjat explícitament les peticions que Vox va presentar aquest dimarts, que inclouen, entre altres, el retorn de competències a l'estat, l'expulsió de 52.000 immigrants i la derogació de la llei andalusa contra la violència de gènere.

El primer que va obrir el ventall de crítiques va ser el president del PP de Guipúscoa, que dijous passat ja va mostrar-se contrari a un acord amb la formació d'ultradreta perquè "trenca els consensos d'estabilitat, pacte constitucional i concòrdia nacional".

Aquest dimarts el president de la Xunta d'Andalusia va advertir després de l'aparició de les 19 condicions de Vox que era contrari a derogar les lleis contra la violència de gènere, tal com demana la formació de Santiago Abascal. "Només es deixaran d'aplicar mesures contra la violència masclista quan no existeixi violència masclista", va apuntar.

I aquest dimecres la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, ha llançat un advertiment en el marc de les negociacions entre el PP i Vox per a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia. "Tots els demòcrates estem amb les dones que pateixen per protegir-les, i sobretot perquè no es faci un us polític de les dones".

També aquest dimecres el president de la Comunitat de Múrcia, Fernando López Miras, ha anat més enllà per afirmar obertament que no li agraden les reivindicacions que Vox va presentar aquest dimarts i que, de fet, ell no les signaria. En la lluita contra la violència masclista, ha advertit, no es pot fer "ni un pas enrere".

També el president del PP basc, Alfonso Alonso, ha estat taxatiu aquest dimecres, quan ha assegurat que a Vox "li falta un bull". Alonso ha advertit que no es pot fer concessions en la lluita contra la violència masclista. A Vox, ha dit, "li costa passar de la demagògia i de la propaganda política".