La Generalitat acorda blindar «les necessitats personals» dels expresidents

El Govern va autoritzar ahir els departaments de la Generalitat a dur a terme les actuacions oportunes dins de les seves competències «per garantir als expresidents de la Generalitat l'atenció i el suport que necessitin per assegurar el seu dret a viure dignament en totes les etapes de la vida».

Ho va anunciar en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, durant el qual va precisar que és una iniciativa per donar resposta a les «necessitats específiques» de l'expresident Pasqual Maragall, que des de fa més d'una dècada pateix una malaltia degenerativa.

Artadi va dir que no es tracta de cap iniciativa pensada per donar «beneficis econòmics i materials» a l'expresident Carles Puigdemont, i va recordar que Puigdemont ja té accés a diverses prerrogatives que l'actual llei marca per als expresidents, com el dret a una oficina. El Govern recorda que ja existeixen una llei i un decret que regulen les prerrogatives dels expresidents, i afirma que l'acord que va prendre ahir «reforça» la normativa actual per atendre les necessitats personals dels expresidents amb la dignitat i la decència que els corresponen.

Els expresidents de la Generalitat que s'han acollit a la normativa general, a part de Maragall, són Artur Mas, Carles Puigdemont, José Montilla i Jordi Pujol, encara que Artadi va recordar que aquest últim va renunciar a les seves prerrogatives el 2014 quan va admetre haver tingut diners de manera irregular a Andorra.



Augment als empleats públics

Sindicats i Generalitat van acordar ahir una pujada del salari fix del 2,25% per als funcionaris el 2019 que inclou dos augments addicionals del 0,25%, un de lligat a l'evolució del PIB i l'altre de fons opcionals per a les comunitats autònomes. La mesa de la Funció Pública es va reunir amb celeritat per poder permetre que l'increment del 2,25% es faci efectiu a la nòmina d'aquest mes de gener. «Només aquest 2,25% representa més de 300 milions d'euros per a la Generalitat, és un gran esforç», va assegurar la secretària d'administració i funció pública, Annabel Marcos, després de la reunió. Els representants de CCOO i UGT van valorar positivament l'acord que arriba al topall màxim permès pel decret llei aprovat pel govern espanyol durant el Consell de Ministres del 21-D.



Artadi estudia marxar

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va assenyalar ahir que existeix un «debat obert» sobre si alguns membres de l'Executiu de Quim Torra poden deixar el càrrec per ser candidats a les eleccions municipals del mes de maig. Ho va dir en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, en al·lusió a les informacions de la setmana passada que la situaven a ella com a possible candidata del PDeCAT a Barcelona.