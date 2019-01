El Govern aglutinarà en una llei quatre normes suspeses pel Constitucional

El Govern de la Generalitat va iniciar ahir els primers tràmits per crear una llei òmnibus que recollirà alternatives legals per poder desplegar continguts de quatre normatives socials que van ser anul·lades o suspeses pel Tribunal Constitucional (TC).

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va recalcar ahir que l'Executiu català ha aprovat la memòria preliminar d'un avantprojecte de llei que recollirà «alternatives legals» que facin efectives disposicions que van ser anul·lades pel TC o que estan suspeses, després dels recursos que va presentar al seu moment l'anterior Govern del PP.

Són aspectes inclosos en quatre lleis de l'anterior legislatura i que van ser recorreguts al TC: la d'igualtat efectiva entre homes i dones; la de canvi climàtic; la de l'agència catalana de protecció social; i la que regulava les associacions de consumidors de cànnabis. La consellera va confiar que serà «relativament ràpid» el tràmit fins a poder presentar la llei al Parlament i va indicar que el Govern espera treballar els conceptes amb els grups parlamentaris que els van aprovar al seu moment.



«Agilitar» la tramitació

La fórmula d'unir aspectes de quatre lleis en una única normativa tipus òmnibus també permetrà «agilitar» la tramitació al Parlament, va explicar Artadi.

Pel que fa a la llei d'igualtat, la Generalitat l'aplicarà només en el seu sector públic, com segons el seu parer sí que permet el TC, les mesures que va anul·lar el mateix tribunal en qüestions laborals.

En concret, la regulació per lluitar contra l'assetjament laboral, mesures de racionalització d'horaris o l'obligatorietat que hi hagi un representant sindical d'igualtat, entre altres mesures. Sobre canvi climàtic, el Govern buscarà mecanismes alternatius per posar vedat al fracking.