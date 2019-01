Llibertat sense mesures cautelars per als vuit membres d'Arran detinguts al Suprem

El titular del jutjat d'instrucció 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha deixat en llibertat sense mesures cautelars els vuit membres d'Arran que aquest dimarts van ser detinguts a Madrid quan es disposaven a fer una acció de protesta davant del Tribunal Suprem.

Tot i que no van aconseguir pintar la façana, sí que van llençar un pot de fum i van intentar accedir a l'edifici. La policia ho va impedir. Tots vuit continuen investigats per desordres públics. Els detinguts han passat la nit a la comissaria de Moratalaz. La fiscalia demanava que se'ls impedís acostar a l'edifici del Tribunal Suprem en un radi de 1.000 metres, però el jutge ha decidit finalment no aplicar-los cap cautelar.