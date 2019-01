Rajoy testificarà en el judici del procés si ho demanen les defenses

L'expresident del Govern Mariano Rajoy serà citat a declarar com a testimoni en el judici contra els dotze líders sobiranistes en el Tribunal Suprem si, com és previsible, les defenses dels acusats així ho demanen quan presentin els seus escrits amb la petició de prova.

Fonts jurídiques van informar que l'exvicepresidenta del Govern Soraya Saénz de Santamaría i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro previsiblement també compareixeran com a testimonis a la vista oral si les defenses ho reclamen.

El tribunal pretén accedir a aquestes peticions per ser no només el màxim de garantista, sinó també per ser «prova necessària» tenint en compte el paper que Rajoy, Santamaría i Montoro van desenvolupar en els fets.

N'hi ha prou de recordar que l'expresident del Govern va enviar una carta a l'expresident Carles Puigdemont en la qual li preguntava si havia o no declarat la independència de Catalunya, una missiva que va ser resposta per l'exdirigent català, ara a Bèlgica.