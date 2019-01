Torra aposta per no tramitar els pressupostos sense un «moviment» a favor de l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apostat per mantenir un 'no' tant a l'aprovació com a la tramitació dels pressupostos de l'Estat si el govern espanyol no fa un "moviment polític" per abordar l'autodeterminació. En una roda de premsa aquest dimecres al Palau de la Generalitat, Torra ha advertit que "no s'ha mogut res" respecte de les peticions dels independentistes al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I per tant: "Som on érem". "Em sembla que ha quedat clar tant per part del PDeCAT com ERC que si no hi ha un moviment polític en aquesta línia els pressupostos no és que no s'aprovaran sinó que tampoc es permetria la seva tramitació", ha insistit. Per això ha instat Sánchez a ser "valent", a prendre una "decisió política", i a fer un pas endavant en "l'exercici del dret a l'autodeterminació".