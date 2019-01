Turquia amenaça d'atacar les milícies kurdes a Síria, tingui o no tingui el permís dels Estats Units

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va carregar ahir contra l'assessor de Seguretat Nacional dels Estats Units, John Bolton, per supeditar el replegament militar nord-americà a Síria a un compromís de Turquia per a la protecció dels milicians kurds sirians de les Unitats de Protecció Popular (YPG), un grup al qual Ankara cataloga com una organització terrorista vinculada al Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK).

En un discurs davant membres del seu partit, l'AKP, al Parlament, Erdogan va dir que Bolton ha comès un «greu error» en tractar d'imposar una nova condició per a la retirada militar nord-americana a Síria i va deixar clar que Turquia no pot comprometre en un tema com els milicians kurds sirians de les YPG. D'aquesta manera, el president turc obria la porta a atacar les milícies kurdes, independentment de si té o no l'aval dels Estats Units.

Turquia considera les YPG, aliades amb els Estats Units en la lluita contra el grup terrorista Estat Islàmic a Síria, una organització terrorista que està enquadrada amb els milicians kurds del PKK, que fa dècades que combaten contra les forces governamentals turques al sud-est del país.

A més a més, el mandatari turc va assegurar ahir que és «una enorme mentida» que els milicians de les YPG hagin combatut contra el grup terrorista Estat Islàmic.

Erdogan es va pronunciar així després que Bolton afirmés que els Estats Units posaran com a condició a la seva retirada militar de Síria que Turquia es comprometi a protegir els milicians que formen part de les YPG.

En la trobada que tenia previst mantenir Bolton ahir amb el seu homòleg turc, les autoritats turques tenien la intenció de sol·licitar als Estats Units la cessió de les bases militars que té en territori sirià.