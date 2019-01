Buch ofereix els Mossos per fer els trasllat dels presos independentistes a Madrid

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha ofert que siguin els Mossos d'Esquadra els encarregats de fer el trasllat dels presos independentistes a Madrid. Així ho ha explicat Buch durant una roda de premsa aquest dijous. El president de la sala penal i també president del tribunal del judici de l'1-O, Manuel Marchena, ha enviat un ofici al Ministeri de l'Interior per demanar-li que faci les gestions pertinents per tal que els presos estiguin a Madrid la darrera setmana de gener. Tot i que encara no està fixada la data de judici, Marchena vol garantir que no hi ha cap inconvenient amb els terminis que fixa la llei i que, un cop es faci públic el dia de la primera sessió, tots nou acusats estiguin a presons madrilenyes i a disposició de la sala.

Els trasllats s'hauran de fer des de tres presons diferents. En el cas d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn, des de Lledoners. En el cas de Dolors Bassa, des de Puig de les Basses. I en el cas de Carme Forcadell, des de Mas d'Enric. Es desconeix encara a quins centres madrilenys estaran reclosos mentre duri el judici.

Buch ha posat els Mossos d'Esquadra a disposició del Ministeri de l'Interior per fer el trasllat a Madrid. En el trasllat cap a presons catalanes, la Guàrdia Civil els va portar fins a Brians, on es van posar sota custòdia dels Mossos d'Esquadra, que els va traslladar als respectius centres penitenciaris.