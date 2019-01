«Estem dolguts. No es pot jugar amb la professionalitat de tot el cos»

"Estem dolguts. No es pot jugar amb aquesta lleugeresa amb la professionalitat de tot el cos de Mossos d'Esquadra". Així s'ha expressat aquest dijous Albert Oliva, portaveu dels Mossos, després que el jutge hagi arxivat les querelles contra la policia per la documentació que portava a cremar a la incineradora. Oliva ha apuntat a Catalunya Ràdio que el jutge és "molt contundent" a l'hora d'exculpar el cos, confirmant que va actuar "sota criteris policials". El portaveu ha explicat que aquest últim any ha estat "dur" per les "agressions molt dures i les informacions falses i interessades" que hi ha hagut per part de persones i institucions. En tot cas, ha posat en valor la feina per preparar l'explicació que ha estat "mil·limètricament perfecta", ha dit, davant l'autoritat judicial.

Oliva ha defensat un cop més que la feina dels Mossos d'Esquadra ha estat legal i correcta, i així s'ha explicat al jutge a través de declaracions i d'informes molt exhaustius. No ha volgut valorar que altres persones o institucions hagin donat credibilitat a aquestes informacions sobre espionatge però sí que ha reconegut que estan "dolguts". "Nosaltres som persones i les persones tenim sentiments, i quan rebem atacs injustificats acabem afectats", ha dit.

En preguntar-li per un possible recurs a l'arxivament de la causa, Oliva ha apuntat que hi ha tot el dret a fer-ho, però ha insistit que "hi ha poques organitzacions que donin tantes explicacions i tan clares i contundents" com ho han fet els Mossos.

El portaveu ha remarcat que la interlocutòria del jutge és "molt contundent" i confirma que els Mossos van actuar sota "criteris policials i sota la legalitat". En aquest sentit, ha admès que estan "alleugerits després de tota la pressió" que han tingut els últims mesos per aquesta qüestió.

En demanar-li si reclamaran una rectificació als qui els van acusar falsament, ha opinat que és molt aviat per avançar quina serà la línia del cos. En tot cas, ha afegit que el cos sempre ha tingut una actitud "molt discreta i amb molt de respecte". "Haguéssim pogut sortir en el seu moment i explicar que no era veritat. Però hem preferit, per la nostra manera de fer i de ser, esperar a poder-ho explicar amb tota claredat a l'autoritat judicial", ha argumentat Oliva, que ha indicat que creu que la línia serà la mateixa a partir d'ara.