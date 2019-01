L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a la presó d'Oriol Pujol pel cas de les ITV

Una jutge de l'Audiència de Barcelona va ordenar ahir l'ingrés a la presó de l'exdiputat de CiU al Parlament, Oriol Pujol, per complir la pena de dos anys i mig que se li va imposar pel cas de les ITV, tot i que aquesta resolució es pot recórrer, cosa que deixaria en suspens l'entrada de Pujol Ferrusola a la presó fins que aquesta resolució fos ferma.

En un acte, la magistrada de la secció 20 de l'Audiència, encarregada de resoldre l'execució de condemna a Oriol Pujol, desestima la seva petició de commutar per treballs en benefici de la comunitat la pena de presó a la qual se l'havia sentenciat per usar la seva influència política per afavorir empresaris afins i cobrar comissions il·legals en el cas de les ITV. En el mateix acte, la jutge dona deu dies al fill menor de l'expresident Jordi Pujol perquè ingressi voluntàriament a la presó.

La magistrada descarta commutar la presó per treballs en benefici de la comunitat al concloure que Oriol Pujol ha d'anar a la presó per la «gravetat» dels seus delictes, perquè d'aquesta forma es «restableix la confiança del ciutadà» i perquè una suspensió de penes equivaldria a una «minimització» d'«actes delictius greus».

Segons la jutgessa, Pujol va cometre un «atac molt important» a l'estat de dret, ja que va afectar la seva mateixa essència i va provocar «desconfiança en la ciutadania cap als seus propis representants», per la qual cosa, a l'hora de decidir si ingressa a la presó, «prima» la naturalesa dels seus delictes sobre les seves circumstàncies personals.

En una vista duta a terme el 10 de desembre passat, Pujol va al·legar que ja ha pagat una «pena natural» perquè el cas de les ITV ha implicat la «destrucció» de la seva carrera política i professional, i va advertir que el seu ingrés a la presó perjudicaria «greument» el seu entorn familiar i el seu arrelament laboral i social, que està «en plena recomposició».

A més, la defensa va apuntar que Oriol Pujol ha estat «estigmatitzat» per aquest cas de corrupció i va demanar que s'evités convertir-lo en un «boc expiatori» per la seva dimensió pública, després d'haver presidit el grup parlamentari de CiU i ser secretari general de CDC.

Per contra, la jutge afirma que acordar l'ingrés a la presó de Pujol no és utilitzar-lo com un «boc expiatori», sinó que es limita a adoptar una resolució «degudament motivada, imparcial i desposseïda d'automatismes». «Els fets comesos (per Oriol Pujol) són molt greus perquè, en comptes de prestar el servei a la comunitat inherent als seus càrrecs polítics, es va aprofitar dels mateixos en el seu propi benefici, ja que no va actuar en interès del poble al qual representava (era diputat), sinó en el seu propi», argumenta. En aquest sentit, subratlla que la intervenció de Pujol en la trama de les ITV «no es va tractar d'una acció aïllada, sinó d'una manera d'actuar des de la seva privilegiada posició política i activitat pública, que es va prolongar durant els anys 2010-2012 i que només va acabar quan l'estratagema va ser descoberta».

Segons la magistrada, Pujol es va aprofitar de la seva «posició política» a fi d'aconseguir «actes administratius favorables als seus propis interessos econòmics i als dels empresaris amb els quals s'havia concertat» i, a canvi, «va percebre comissions dineràries a través d'empreses regentades per la seva dona, que va procedir a la facturació de treballs inexistents».

La jutge reconeix un «sincer penediment» per part d'Oriol Pujol, ja que «ningú pot quedar indiferent» a les seves paraules en la vista del 10 de desembre passat, quan va reconèixer el seu error i va al·legar que ha notat el «menyspreu» i la «decepció» en molta gent, i que fins i tot ell s'ha decebut a si mateix i que es mira en un mirall «i no s'agrada».

En l'acte, la jutgessa detalla que Pujol va adduir que s'ha truncat el seu projecte vital, que ha passat a una posició social diferent atès que en l'actualitat està «estigmatitzat socialment» i que l'ingrés a la presó tallaria el seu actual projecte de servei social.

«Des d'un punt de vista humà es comprèn el daltabaix que en la seva vida ha suposat el procés penal, ja que partint d'una privilegiada posició derivada de la seva projecció política de ben jovenet, es troba en l'actualitat desposseït d'aquells càrrecs, inactiu políticament i desenvolupant una professió en el món privat», apunta la jutge.