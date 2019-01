Els Mossos investiguen la mort a ganivetades d'una dona a Banyoles

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a ganivetades d'una dona de 53 anys aquest dimecres a la nit a Banyoles. Segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l'ACN, en aquests moments de la investigació els agents busquen la filla de 17 anys de la víctima per la seva suposada relació amb el crim. Ha estat un altre fill de la dona qui ha trobat el cos amb múltiples ganivetades als peus del llit en una habitació del domicili i ha donat la veu d'alerta entre les nou i les deu de la nit. La comitiva judicial ha arribat al lloc dels fets, a l'avinguda Països Catalans 45-47, passades les dotze de la matinada per fer la inspecció ocular, recollir proves i fer l'aixecament de cadàver. Al pis, han trobat una nota manuscrita que els investigadors atribueixen a la menor on reconeixeria ser l'autora del crim.

Segons fonts properes a la investigació, veïns de l'edifici situat a l'avinguda Països Catalans –en ple centre de Banyoles- han sentit crits i una discussió a primera hora del matí d'aquest dimecres. Però no ha estat fins que un fill de la víctima ha anat al pis al vespre que ha descobert el cos de la dona, que es trobava als peus del llit en un dormitori.

El jove ha avisat la policia entre les nou i les deu de la nit. Ela investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona s'han fet càrrec de la investigació. A l'escena del crim hi han trobat un ganivet ensangonat, que podria ser l'arma del crim, i també una nota manuscrita. Els investigadors atribueixen l'escrit a la filla de 17 anys de la víctima. Segons les mateixes fonts, es tractaria d'una nota de comiat on la menor reconeixeria l'autoria del crim.

Els Mossos han buscat la menor pels entorns de la població però, fins a les quatre de la matinada, la recerca no ha tingut resultats. En paral·lel, la comitiva judicial s'ha traslladat fins al pis, on hi ha arribat passades les dotze de la matinada. Dins l'immoble hi han estat tres hores recopilant indicis i proves.

L'aixecament de cadàver s'ha fet a quarts de quatre de la matinada. El furgó funerari ha traslladat el cos de la víctima a l'Institut de Medicina Legal de Girona on els forenses li faran l'autòpsia.