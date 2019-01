Nou dispositiu policial contra el 'top manta' a Barcelona

Agents de la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, han tornat a dur a terme un dispositiu policial contra el 'top manta' a l'estació de Rodalies i Metro de plaça Catalunya. Es tracta de la segona acció policial aquesta setmana per desallotjar els manters de la zona de l'intercanviador entre aquests dos transports, segons han explicat fonts municipals. Dimarts ja se'n va fer una, però els manters van tornar a la zona el dia següent, un cop ja no hi havia presència policial. El dispositiu ha començat a primera hora de la tarda i fonts de Renfe remarquen que es torna a tractar d'una actuació "puntual". L'operació de dimarts va acabar amb 915 objectes comissats i 21 denúncies per venda ambulant sense autorització.

Tant l'acció d'aquest dijous com la de dimarts no s'emmarca en les mesures que Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Renfe estan estudiant des de mitjans de desembre per impedir que els manters ocupin la zona de l'intercanviador subterrani de Plaça de Catalunya. Un indret on, segons Renfe, hi pot arribar a haver cada dia un centenar de venedors ambulants.

Aquest dimecres, el comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, va reclamar "un pas més" en la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, TMB i Renfe amb la Guàrdia Urbana de Barcelona contra el 'top manta'. Recasens considera que, amb més col·laboració entre les administracions, en comptes d'expulsar periòdicament els venedors ambulants com es fa fins ara, es podria evitar que aquests s'instal·lin al vestíbul de Plaça Catalunya.