El pla per fort vent està en estat d'alerta des de dimecres a la nit

El pla per fort vent de Protecció Civil (Ventcat) està en estat d'alerta des de dimecres a la nit a la façana marítima de l'Empordà, el Pirineu, el Prepirineu i també en menor mesura la Catalunya Central. Al Santuari de Queralt s'han registrat ratxes de 135,7 quilòmetres per hora.

El vent de component nord està bufant fort a cotes altes i mitges del Pirineu oriental. Les ràfegues podran superar durant el dia els 90 quilòmetres per hora. Durant la tarda i el vespre de dimecres es van registrar algunes incidències lleus, com diversos talls de subministrament elèctric o algunes caigudes d'arbres a l'Empordà. També està en estat de prealerta el pla Procicat per fort onatge a l'Empordà.